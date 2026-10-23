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Calamai: "Domenica è Marotta vs Paratici: chissà che il ds viola non possa riscattarsi"

Calamai: "Domenica è Marotta vs Paratici: chissà che il ds viola non possa riscattarsi"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:45Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così del momento in casa Fiorentina e della sfida nella sfida di domenica, quando a San Siro arriveranno i viola per sfidare l'Inter capolista:"Inter-Fiorentina è anche Giuseppe Marotta contro Fabio Paratici, due vecchi amici partiti insieme alla Sampdoria e poi alla Juventus. Hanno costruito qualcosa di incredibile e importante, poi inutile nasconderlo, nel momento in cui si sono divisi ognuno ha cominciato a giocare la propria partita, Marotta ha continuato a vincere, dimostrando capacità tecniche e imprenditoriali di assoluto valore, ha rimesso a posto l'Inter, vincendo anche; dall'altra parte Paratici, a parte il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo (ancora oggi la Juve ne paga però il dazio), è andato via dalla Juve, via dal Tottenham e non è certo sulla cresta dell'onda ora che è a Firenze.

Mi auguro che in questa sfida a distanza in programma domenica all'ora di pranzo si intraveda la qualità e il talento dei giocatori sui quali Paratici si è messo in gioco. E sarebbe bello che Marotta, vedendo la Fiorentina, riconoscesse la mano di Paratici che, magari chissà, un giorno potrà diventare un nuovo Marotta".

Il CNB di Luca Calamai: "Domenica è Marotta vs Paratici: chissà che il ds viola non possa riscattarsi"