RFV Calamai: "Domenica è Marotta vs Paratici: chissà che il ds viola non possa riscattarsi"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così del momento in casa Fiorentina e della sfida nella sfida di domenica, quando a San Siro arriveranno i viola per sfidare l'Inter capolista:"Inter-Fiorentina è anche Giuseppe Marotta contro Fabio Paratici, due vecchi amici partiti insieme alla Sampdoria e poi alla Juventus. Hanno costruito qualcosa di incredibile e importante, poi inutile nasconderlo, nel momento in cui si sono divisi ognuno ha cominciato a giocare la propria partita, Marotta ha continuato a vincere, dimostrando capacità tecniche e imprenditoriali di assoluto valore, ha rimesso a posto l'Inter, vincendo anche; dall'altra parte Paratici, a parte il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo (ancora oggi la Juve ne paga però il dazio), è andato via dalla Juve, via dal Tottenham e non è certo sulla cresta dell'onda ora che è a Firenze.

Mi auguro che in questa sfida a distanza in programma domenica all'ora di pranzo si intraveda la qualità e il talento dei giocatori sui quali Paratici si è messo in gioco. E sarebbe bello che Marotta, vedendo la Fiorentina, riconoscesse la mano di Paratici che, magari chissà, un giorno potrà diventare un nuovo Marotta".