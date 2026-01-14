RFV Pallavicino sul mercato: "Complimenti alla dirigenza. Acquisti funzionali"

Carlo Pallavicino, ex procuratore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Se Harrison fosse come Giaccherini penserei bene anche perché si faceva trovare pronto in fasi dell'anno come questa. Harrison non ha giocato ultimamente e i giocatori che arrivano a gennaio di solito si devono rimettere in carreggiata. E' difficile trovare giocatori pronti. Solmon è uno di questi, perchè ha già fatto vedere di essere funzionale. Ora servono giocatori che entrino in condizioni subito e che siano arruolabili anche solo per spezzoni di partita".

Cosa ne pensa dell'arrivo di Brescianini?

"Anche lui è stato bravo ad arrivare ed entrare subito in campo. Non è banale e ne va dato merito alla dirigenza che ha individuato giocatori che hanno già dato un contributo importante e dei ricambi utili. Fino a qualche giornata fa chiunque subentrasse sembrava fosse terrorizzato o impaurito, senza dare nulla rispetto a chi c'era prima. Non ho capito quanto incida Pratici, però vanno fatti i complimenti a tutti. Tra Roma e Milano è andata bene, visti i due punti, però dispiace non aver raccolto di più, viste le occasioni create".

