Lo Monaco: "I giocatori viola non hanno cuore, ma solo loro possono salvare la Fiorentina"

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" all'indomani della sfida persa contro l'Udinese per 3-0: "Non è ammissibile che venga messo in campo un calciatore in stato così precario. Rugani non era nelle condizioni di partecipare a una comepetizione di tono agonistico. Siamo riusciti a far diventare fenomeni giocatori come Davis. Sul primo gol Rugani è svenuto. Su un'azione solitaria di Davis gli arrancava dietro. Quando è stato preso lo sapevamo tutti che sarebbe stato un punto interrogativo e che era infortunato. Poi ha fatto anche una partitella con la Primavera. Ieri ho visto delle cose che mi hanno fatto dire che la Fiorentina non ha identità e cuore. Fanno una partita discreta e poi si rilassano, facendo emergere tutte le mediocrità. Ed è inammissibile perchè chi salverà la Fiorentina sono i calcaitori. Se non capiscono che la Fiorentina viene prima dell'assegno a fine mese diffilmente la salvezza andrà in porto, al di là del valore tecnico sensibilmente superiore alle contendenti per la salvezza. La Fiorentina ad oggi non ha cuore".

