Lotito fiume in piena con un tifoso, dà dello scemo a Baroni e parla di Sarri

Nuova conversazione tra Claudio Lotito e un tifoso della Lazio al telefono, nella quale il presidente della Lazio è un fiume in piena: “Guendouzi ha chiesto di andare via ed è stato venduto, mica lo volevo vendere io". Poi passa a Sarri: “La società c’ha un nome e un cognome: Claudio Lotito. Non è di Sarri, se la vuole Sarri se la compra. L’allenatore deve prendere i giocatori che c’ha a disposizione e farli giocare, se è un buon allenatore. Se no di che parliamo? Castellanos non lo faceva giocare: 30 milioni. Dia? Solo a lui (Sarri, ndr.) non gli piacciono i giocatori, com’è che gli altri se li prendono tutti? Me lo dovete spiegare. Castellanos non lo faceva giocare, venduto a 30 milioni. Come mai? E sono pure venuti a cercarlo. Guendouzi quando giocava a due andava benissimo, a tre invece andava in difficoltà. E l’ha detto pure lui, per questo se n’è voluto andare”.

Infine un commento su Marco Baroni, ex allenatore biancoceleste: “Purtroppo quest’anno è andata male. L’anno scorso eravamo primi in Europa, con il Bodo abbiamo sbagliato perché quello scemo ha fatto tirare il rigore a Castellanos che era infortunato. Pensa che danni che fanno gli allenatori”.