Dagli inviati Galloppa: "Una delle gare più combattute: bravi tutti, anche chi è entrato"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina U20, Daniele Galloppa, ha così commentato la vittoria della sua squadra sul Bologna, ribaltando il risultato proprio nei minuti finali con cinismo, a differenza di altre gare dominate ma non vinte: "Penso che sia stata una delle gare più combattute e sporche e abbiamo portato a casa il risultato, in una gara difficile come non ci era mai capitato quindi faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati dentro alla partita e anche chi è entrato ci ha dato tanto. E' chiaro che mi piacerebbe fare altre prestazioni ma sono stati bravi anche gli avversari e il merito è anche loro e la vittoria dà carattere".

Vittoria che arriva dopo il ko a Cesena contro un avversario ostico: "Il Bologna è una squadra fisica e ci sono venuti a prendere uomo su uomo tutta la partita ed è stata tutta fatta di duelli. Siamo stati poco puliti tecnicamente e quando è così invece il livello tecnico bisogna alzarlo perché ogni passaggio diventa determinante, abbiamo sbagliato troppi dettagli ma poi siamo stati bravi a reagire e faccio i complimenti a chi è entrato".

Proprio chi è entrato ha fatto la differenza: "Siamo stati bravi a mettere la doppia punta sullo 0-0 perché stavamo soffrendo troppo. Braschi ha fatto una partita incredibile e Montenegro e tutti gli altri entrati sono stati bravi. Questo è il gruppo che ogni allenatore vorrebbe avere".

Ci spiega di Conti? "Ci ha dato tanto, soprattutto l'intensità che ci stava mancando perché stavamo perdendo le distanze e ci abbassavamo troppo".

Fortini e Balbo sono venuti a festeggiare nello spogliatoio: "I 2006 sono cresciuti insieme anche con me e ci vogliamo tutti bene ed è bello che i ragazzi che fanno i passi avanti restano umili".

Anche Kouadio è cresciuto? "Sì, è tanto che non giocava e gli faccio i complimenti perché è riuscito ad arrivare in fondo"