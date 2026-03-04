"Polveriera Fiorentina. Oggi confronto squadra-mister-società". Il punto di Rep.Fi

vedi letture

Paolo Vanoli resta l’allenatore della Fiorentina, con la massima fiducia della società e con l’obiettivo di ripartire nel cammino salvezza. Ma come riporta l'edizione di Repubblica Firenze la situazione nello spogliatoio viola è tutt'altro che tranquilla. Lo ha dimostrato lo stesso tecnico scaricando sulla squadra le responsabilità della sconfitta contro l'Udinese nel post-partita di lunedì, così come le dichiarazioni di De Gea non sono state proprio concilianti, con un altro scaricabarile emblematico anche nei calciatori.

Oggi, dopo il giorno libero concesso ieri — e programmato da tempo indipendentemente dal risultato della partita di Udine — la ripresa degli allenamenti, con confronto tra squadra, allenatore e società, Paratici in primis. Paratici, che non ha apprezzato la sconfitta per l’atteggiamento dimostrato dalla squadra, si confronterà con Vanoli prima e con il gruppo poi chiedendo l’ennesimo cambio di rotta a livello mentale, sia ai vecchi che ai nuovi, con i giocatori arrivati a gennaio che, tranne Solomon, ancora faticano a dare il cambio di passo.