RFV Budel: "Fiorentina più forte delle concorrenti ma se non ci mette lo spirito delle altre rischia"

vedi letture

L'ex calciatore del Parma e voce tecnica di Dazn anche ad Udine, Alessandro Budel, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I Tempi supplementari" per parlare di Fiorentina che domenica ospita proprio i ducali, a partire dal rientro di Gosens: "Un periodo non positivo e tanti problemi fisici con la crescita di Parisi che gli ha tolto un po' di spazio ma con la sua esperienza può essere sempre utile.

Ma come si spiega una Fiorentina che finora non ha dimostrato di essere un'intrusa nella lotta salvezza? "Con Vanoli qualcosa di buono si è visto anche se nell'ultima gara ha messo grandi pensieri ai tifosi perché la Fiorentina era irriconoscibile con tanti errori tecnici e tattici ma anche di atteggiamento. Tutte le volte che ha fatto bene faceva lei la partita, non ha caratteristiche per stare bassa e ripartire, non ha giocatori di gamba e i difensori non sono abili a giocare a campo aperto. Con la difesa a quattro avevo visto meglio"

Chi vede a rischio nella lotta salvezza? "Oggi dai per condannate Pisa e Verona a meno che non succeda un miracolo, per la terza credo sia una lotta tra Lecce e Cremonese che hanno qualcosa in meno come rosa rispetto alel altre in corsa ma se la Fiorentina gioca come ad Udine rischia. Le altre davanti invece le vedo avvantaggiate anche se il Lecce ad esempio è abituato a lottare fino alla fine. La partita con il Pisa dimostra che la Fiorentina quando gioca in maniera imponente contro una delle dirette concorrenti è più forte ma se non riesce a pareggiare lo spirito che ci mettono le altre è un problema".