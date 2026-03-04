RFV Impallomeni: "La società con Vanoli ci parla. Io vedo il bicchiere mezzo pieno"

Ex Parma e oggi opinionista radiofonico, Stefano Impallomeni chiamato da Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra' si è espresso così sul momento della Fiorentina: "L'intervento della società secondo me avviene giornalmente ma all'interno dello spogliatoio. Il momento è delicato, c'è tensione e c'è timore di non farcela ma io credo che questa squadra abbia molto di più rispetto a Lecce, Cremonese e secondo me anche al Genoa. Nessuno si aspettava un ritorno al passato a Udine anche perché con la linea a quattro il percorso era positivo. Il suo piano è stato deludente. Rugani è stato protagonista in negativo ma non facciamo una colpa a questo ragazzo che darà una mano. Vanoli l'ha messo in condizione di fare cose brutte. Con il Parma non sarà facile perché lottano e mette in difficoltà. La Fiorentina non dovrà sprofondare nelle sue paure. Capisco che i tifosi vogliano sentire qualcosa in più ma Vanoli non è lasciato da solo, dentro si parla e anche parecchio. Poi bisogna capire perché a Udine ha strambato. Lo ha dimostrato Fagioli".

In che senso?

"È l'uomo del rilancio eppure con il nuovo schieramento è scomparso. Vanno cancellate le ultime due partite, quella in Conference e Udine. Detto questo io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno: la Fiorentina ha molto di più rispetto alle altre".

Come giudica il rendimento di Vanoli?

"Per me non è così negativo perché ha preso una squadra che stava a pezzi. Non è facile entrare in un ambiente così pressante come Firenze e orientarsi. Ha fatto un lavoro significato, anche se non eccezionale. Ha fatto il suo. È Pioli che non ha fatto il suo".

