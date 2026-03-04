Perché Vanoli ha scelto Rugani? La ricostruzione: dopo un confronto con la società
L'edizione odierna di Repubblica Firenze ricostruisce la scelta, definita un "suicidio tattico" da parte di Vanoli di schierare Daniele Rugani al centro della difesa contro l'Udinese, lasciando l'ex Juventus in balia di Davis e protagonista negativo della serata. Negli allenamenti era stato provato Fortini al posto di Dodo, ma domenica, nella rifinitura, dopo un confronto con la società c'è stato il cambio repentino di rotta, con il passaggio difesa a tre e Rugani dal primo minuto. Un’idea nata da diverse motivazioni: rilanciare un calciatore considerato importante per il finale di stagione, dargli minutaggio in campionato vista la non presenza in lista Uefa e non spremere troppo gli altri difensori usciti fisicamente a pezzi dalla partita di Conference.
