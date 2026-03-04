RFV Il resp. settore giovanile Spezia: "Importante il territorio e che i tecnici mettano i ragazzi prima della loro ambizione"

Giuseppe Vecchio, responsabile del settore giovanile dello Spezia, è intervenuto a "Scanner" format a cura di Giulio Dini per parlare del tema della puntata "Giovani: istruzioni per l'uso". Ecco le sue parole a partire dall'importanza di "pescare" giovani sul territorio:

"Lavorare sul territorio? A Spezia abbiamo un territorio molto fertile, siamo stati l'unica squadra a far giocare tre ragazzi cresciuti qui titolari in serie A. Qui c'è una grande passione. In 20 ho fatto un po' tutto, calciatore, allenatore ed ora responsabile ed è stata una scelta fatta perché legato a questa società e questo mi fa lavorare con uno spirito diverso".

Lo Spezia è al torneo di Viareggio?

"E' uno dei più importanti ed abbiamo deciso di partecipare grazie all'invito del Viareggio calcio e poi per programmare con anticipo la Primavera del prossimo anno, con tanti 2009, sotto leva. Pensiamo che sia la strada migliore anche se da sotto leva avranno difficoltà ad affrontare la Primavera 2, per far crescere i singoli giocatori senza l'assillo dei risultati perché l'obiettivo è quello di portare 2-3 giocatori in prima squadra. Quest'anno in ritiro con D'Angelo ce n'erano tanti".

L'allenatore ideale per i giovani?

"Quello che mette davanti alla sua ambizione i ragazzi. Io ho allenato 15 anni ed ho fatto tutta la trafila dall'Under 14. La tua ambizione la portano avanti i ragazzi e tu ti devi dedicare completamente a loro. E' giusto che un tecnico sia ambizioso ma non deve metterla davanti ai ragazzi".

Tattica davanti alla tecnica un problema?

"Abbiamo inserito un responsabile tecnico e con lui stiamo sempre a dire agli allenatori di lasciare liberi i ragazzi. I ragazzi bravi nel duello bisogna lasciarli duellare, che sensi ha se passa la palla ad uno che non lo è? Non dobbiamo fossilizzarci sui video e la tattica di squadra".

