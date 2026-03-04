A Radio FirenzeViola si parla di "Giovani: istruzioni per l'uso": è l'ora di "Scanner"
Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web radio tv a cura della redazione di FirenzeViola, che potete seguire anche in modalità video da App e pc oltre che in tv smart e sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Alle 19 scatta l'ora di "Scanner" format di approfondimento di alcune tematiche legate al calcio a cura dell'avvocato Giulio Dini. Oggi in studio anche Ludovico Mauro e ospiti in collegamento per parlare di "Giovani: istruzioni per l'uso".
Alle 21 sarà poi la volta di "Extra Viola", programma di approfondimento della giornata viola in collaborazione con Rtv38.
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
