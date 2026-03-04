A Radio FirenzeViola si parla di "Giovani: istruzioni per l'uso": è l'ora di "Scanner"

A Radio FirenzeViola si parla di "Giovani: istruzioni per l'uso": è l'ora di "Scanner"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web radio tv a cura della redazione di FirenzeViola, che potete seguire anche in modalità video da App e pc oltre che in tv smart e sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Alle 19 scatta l'ora di "Scanner" format di approfondimento di alcune tematiche legate al calcio a cura dell'avvocato Giulio Dini. Oggi in studio anche Ludovico Mauro e ospiti in collegamento per parlare di "Giovani: istruzioni per l'uso".

Alle 21 sarà poi la volta di "Extra Viola", programma di approfondimento della giornata viola in collaborazione con Rtv38.