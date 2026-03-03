RFV Masini rivela: "Ecco come ho seguito la partita contro Pisa e Jagiellonia. Su Paratici..:"

Il noto cantante e tifoso viola Marco Masini, è intervenuto a Radio FirenzeViola pochi giorni dopo la sua 10° apparizione al Festival di Sanremo per parlare di alcuni aneddoti relativi al Festival e di Fiorentina: "Durante il Festival ho cercato di distrarre Fedez, che era un po' più teso di me. Per questo ho iniziato a parlare di altri temi tra cui la Fiorentina, anche se magari non gli interessava direttamente. Però è servito per distrarre un po' l'attenzione, per non arrivare saturi sul palco. Fedez non segue così in maniera appassionata il calcio, tanto meno la Fiorentina. Dopo la partita di ieri sera penso che dovrò ricominciare da capo per farlo di nuovo avvicinare alla squadra. Però è stata una bella esperienza, divertente perché abbiamo conosciuto anche Paratici. Inoltre ci sono stati altri momenti che hanno dato leggerezza alla nostra partecipazione".

Che persona è Paratici?

"Molto simpatico, gentile, cordiale, ci ha fatto i complimenti. E' stato bello conoscerlo in un contesto come quello. Poi c'era anche Conti, anche lui tifoso viola. E' stato un momento bello, un po' fuori dal normale perchè comunque non ti aspetteresti mai di conoscere il tuo nuovo direttore sportivo dietro il palco del Festival di Sanremo. Anche Fedez si è divertito. Gli ho chiesto di farmi fare bella figura perchè, appunto, ci sarebbe stato Paratici":

Come ha seguito la sfida contro il Pisa e lo Jagiellonia?

"Fazzini ci ha mandato l' 'in-bocca-al-lupo', Mandragora un video quindi ho detto a Fedez che tutta la Fiorentina era con noi e di non deluderli. Nei minuti finali di Fiorentina-Pisa dovevo andare a fare il red carpet. Stavamo vincendo 1-0, il Pisa stava forzando e io sono dovuto scendere per andare a fare la passerella mentre ancora c'era la partita. Mi sono portato un auricolare dietro, quindi ho fatto un pezzetto di passerella con l'auricolare fino al fischio finale. E' stato un momento di angoscia, sentivo molta tensione. La prima coda l'ho fatta con l'auricolare, c'è anche un video a riguardo. Quando ci hanno chiamato poi la partita era finita quindi siamo andati tranquilli e io anche felice. La Conference invece l'ho seguita in diretta con Fedez anche se eravamo in due sedi diverse. Ci mandavamo i messaggi e cercavo di spiegarvi un po' di cose tipo perchè stavamo perdendo 3-0".