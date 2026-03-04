Calamai: "Kean out? Segnale brutto. Ora serve l'inventiva di Vanoli"
Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato la possibile assenza di Kean contro il Parma: "Leggo questa notizia dalla rassegna stampa e questo sarebbe un segnale davvero brutto perché in quella che io considero la partita della verità contro il Parma, affrontare questa gara senza Kean e Solomon significherebbe perdere il 50% del potenziale offensivo. Quindi toccherebbe a Vanoli prendere scelte giuste, e questo vista la confusione del tecnico un po' mi allarma".
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
