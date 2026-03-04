Polverosi: "State distruggendo la Fiorentina, non dovete e non potete farlo"

Alberto Polverosi in un editoriale sul Corriere dello Sport dal titolo "State distruggendo la Fiorentina" ci va giù duro con quanto sta succedendo a Firenze. Nell’ultimo mezzo secolo di Fiorentina non c’è mai stata una stagione come questa", sottolinea il giornalista. "Proprietà, dirigenza, allenatori e giocatori non hanno lo straccio di un alibi. Stanno distruggendo la Fiorentina e non devono farlo, non possono farlo.

Tutto intorno, come ha detto Paratici, è un cinque stelle, centro sportivo, stipendi, viaggi, accortezze varie, la squadra e chi l’accompagna è mezza stella col gabinetto nel ballatoio. Infierire sulla Fiorentina oggi è di cattivo gusto, ma il problema è che a infierire su quella maglia (che non sia più arancione-Anas, per favore, almeno questo) sono gli stessi protagonisti". Poi chiude: "La peggiore stagione del secolo viola è andata, non la salvezza però. Se la Fiorentina cambia testa, ce la può fare".