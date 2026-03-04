Occhio al giallo per Fagioli e Pongracic, ora le assenze iniziano a pesare
Con i tanti impegni della Fiorentina tra campionato e Conference e gli infortuni, anche i cartellini gialli iniziano a pesare sulle scelte di paolo Vanoli e gli equilibri dell'undici titolare. Nelle ultime giornate infatti Paolo Vanoli non ha mai potuto contare sui suoi titolari: da Mandragora squalificato con il Pisa a Dodo assente a Udine fino a Parisi che sarà assente nella prossima partita con il Parma.
Tre giocatori che nelle gerarchie di Vanoli sono importanti e spostano gli equilibri, soprattutto sulle fasce dove ora è assente per infortunio anche Solomon; ad Udine proprio per sopperire all'assenza del brasiliano (per squalifica) e dell'israeliano (per infortunio appunto) Vanoli è passato alla difesa a tre e scelta peggiore purtroppo il tecnico non poteva fare.
Nella prossima gara dovranno fare attenzione ai cartellini gialli i diffidati Nicolò Fagioli e Marin Pongracic, altri due pezzi pregiati nello scacchiere viola. In caso di ammonizione salterebbero la trasferta di Cremonese, altra gara fondamentale essendo uno scontro diretto.
