Fiorentina, dopo le analisi, c'è voglia di voltare pagina e ripartire

Al Viola Park oggi non sono mancati i confronti, anche perché la ripresa degli allenamenti, come ogni volta che c'è un giorno libero, riparte con la riunione tecnica dove certo si analizza quello che non è andato bene, anche alla luce delle parole di Paolo Vanoli nel dopo gara, ma l'obiettivo della Fiorentina, dirigenza, tecnico e giocatori è voltare pagina al più presto.

Due incidenti di percorso da archiviare subito

Le due partite e i sette gol, figli di due gare diverse ma accomunate da un calo di concentrazione e attenzione che porta a "distruggere ciò che è stato costruito" per dirla con Vanoli, da oggi sono archiviate anche se restano una lezione di cui tenere conto, soprattutto in campionato dove c'è una classifica pronta a risucchiarti nella zona rossa. Il giorno libero ha permesso di ricariche le energie che servono come non mai quando i punti sono così pesanti ed ora la squadra vuole assolutamente guardare avanti con ottimismo. Ieri i volti dei giocatori e dello staff erano seri e concentrati, di chi non vuole più distrazioni né inciampi.

Il Parma e la Cremonese nel mirino

Domenica arriva il Parma, il lunedì successivo la Cremonese: partite vitali anche perché poi al Franchi arriverà all'Inter che, come dimostra la classifica, è la squadra più forte. Il Parma all'andata è stato una doccia fredda che ha spento subito i bollori dopo la larga vittoria sull'Udinese (pagata cara al ritorno) e che ha fatto passare un brutto Capodanno a Firenze. Stavolta la Fiorentina deve invertire le cose, ottenere una vittoria dopo un ko pesante che le permetta di ripartire, anche alla luce dello scontro diretto tra Lecce e Cremonese (12.30) che precederà di poco la sfida dei viola. Stavolta la squadra non dovrà rilassarsi qualunque sia il risultato perché se la Fiorentina ha più qualità nella rosa delle altre, deve metterci anche lo spirito e la combattività giusti. Con Valori che deve essere bravo a dare certezze alla squadra, senza esperimenti come a Udine.