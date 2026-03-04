Dagli inviati Jallow-Braschi all'ultimo tuffo, la Fiorentina U20 ribalta il Bologna: 2-1 e vetta a -2

vedi letture

Sono bastati tre minuti di pura follia nel finale alla Primavera della Fiorentina per aggiudicarsi il derby dell’Appennino contro il Bologna, chiuso sul 2-1, e trasformare una prova opaca in un successo tanto sofferto quanto insperato. Reduce dall’impegno ravvicinato di Cesena e ancora appesantita dall'immeritata sconfitta rimediata in Romagna, la squadra di Galloppa ha iniziato con il freno a mano tirato, lasciando spazio al palleggio più brillante dei rossoblù. Alla mezz’ora Baroncini, a porta sguarnita, ha sprecato clamorosamente l’occasione del vantaggio. Nella ripresa la reazione viola è stata a lungo timida, nonostante gli ingressi di Puzzoli e Jallow e la presenza dal primo minuto di Kouadio, sceso eccezionalmente dalla prima squadra per dare manforte all’Under 20.

A rompere l’equilibrio è stato N’Diaye al 62’, bravo ad approfittare di una corta respinta di Leonardelli per firmare l’1-0 rososblù che ha illuso la formazione di Morrone. Nel finale, infatti, è arrivata la veemente risposta gigliata: prima all’80’ Jallow, finalizzando una percussione di Braschi, ha ristabilito la parità mentre tre minuti più tardi, su iniziativa di Evangelista, la Fiorentina ha conquistato un calcio rigore che lo stesso Braschi ha trasformato con grande freddezza per il 15° gol campionato. Tre punti pesantissimi che valgono il secondo posto in classifica (a quota 49 punti), a sole due lunghezze dalla Roma capolista.