RFV Fratini duro su Paratici: "Mercato modesto e Tottenham quartultimo"

Così l'intermediario di mercato Michele Fratini a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro" sul momento della Fiorentina: “A me lo scarica barile non piace, Ferrari fino a ieri era il colpevole di tutto. Sicuramente avrà delle colpe, ma lui prima che se ne andasse Commisso ha deciso di prendere un grande dirigente affinché la Fiorentina migliori. Allora dico, Paratici è rimasto in Inghilterra per finire il suo lavoro fino a fine gennaio e oggi il Tottenham è quartultimo in Premier. E la Fiorentina è quartultima in Serie A”.

Quindi?

“Se gli acquisti sono, con tutto il rispetto, Solomon, Rugani… Mi viene qualche dubbio. Marotta senza Paratici è rimasto un top, ma Paratici senza Marotta no. Io la famosa “testa sotto il carro armato”, come dice Paratici, la metto, ma il mercato è stato modesto. Non solo”.

Prego.

“Paratici si è assunto delle grandissime responsabilità a Firenze. Ha firmato un contratto di cinque anni… È il direttore che percepisce più di tutti in Serie A”.

