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Calamai: "Salvezza, è fatta. Ora una notte da sogno in Conference"

Calamai: "Salvezza, è fatta. Ora una notte da sogno in Conference"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:12Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della vittoria della Fiorentina contro la Lazio: "Ci siamo tolti questo peso dallo stomaco e andiamo tranquilli al test impossibile contro il Crystal Palace. La partita contro la Lazio, con una montagna di titolari assenti, insegna che in questo momento della stagione non conta il nome di chi va in campo ma lo spirito.

Vorrei la stessa logica giovedì: non gli undici più famosi, ma gli undici che hanno la voglia di provare a crederci veramente e che sognano di ribaltare una sconfitta pesantissima per regalare una notte magica ai tifosi della Fiorentina".

Il CNB di oggi: "Salvezza, è fatta. Ora una notte da sogno in Conference"