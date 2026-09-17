RFV Paganin: "Oulai e Fagioli non li vedo insieme. I viola hanno una rosa molto profonda"

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L'ex difensore di Fiorentina e Bologna, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola AmoreMio". Queste le sue dichiarazioni: "Ora alla Fiorentina serve dare continuità dopo le buone partite con Venezia e Pisa. La qualità dei giocatori in Coppa Italia ha fatto la differenza, oltre che la profondità della rosa. Con l'ingresso di Gonçalves è cambiato anche il modulo".

La sta sorprendendo Njie? "Già a Torino lo scorso anno aveva fatto bene. Ci sono periodi in cui prendi consapevolezza e autostima e questo è quello che gli sta succedendo. Ha confidenza e va sempre nell'uno contro uno. Ora è un'alternativa ma può diventare anche uno su cui puntare nel momento in cui usi un certo tipo di sistema di gioco. È diverso rispetto a Mastantuono, avere giocatori con caratteristiche così diverse per un tecnico è una fortuna".

Come metterebbe la squadra in campo con tutti gli esterni al top della condizione? "Io credo che sia bello poter scegliere, vuol dire che sono stati messi a disposizione giocatori con qualità. Poi potrà farlo in base all'avversario, sarà interessante capire come usare la tante frecce al proprio arco".

Sulla coesistenza tra Oulai e Fagioli: "Se dovessero giocare assieme potrebbero farlo in un centrocampo a due, credo che la coesistenza sia più difficile per le caratteristiche degli altri centrocampisti che sono tutti mezze ali. Vero che Fagioli può fare l'interno ma è molto meglio come play. È una soluzione da usare in determinate circostanze. Oulai è diverso da Fagioli soprattutto in non possesso. Anche in mezzo c'è profondità, ma sfortunatamente i viola non hanno le coppe per ruotare".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.