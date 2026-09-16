RFV Apolloni sicuro: "Grosso pilota di un'auto che non sapeva guidare. Bravo Vanoli"

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Luigi Apolloni, allenatore e attuale voce tecnica di Radio Serie A, ha commentato a Radio FirenzeViola la prova di ieri tra la Fiorentina e Pisa che ha avuto modo di raccontare dal Franchi per l'emittente della Lega. Ecco le sue opinioni in merito alla prestazione della squadra di Vanoli: "Mi dispiace per Grosso, che ritengo un allenatore molto preparato, ma sono contento per Vanoli. Forse Fabio è stato come un pilota che si trova alle prese con un'auto che non sa guidare. Paolo invece sa come si fa, a giudicare dal miracolo dello scorso anno. Si è dimostrato bravo a non portare rancore e a riprendere l'avventura alla Fiorentina là dove l'aveva lasciata".

Cosa pensa della scorribanda di Dragusin che ha portato al gol dell'1-0?

"E' una cosa che si è persa quella di andare all'arrembaggio della difesa. Io ricordo che Gentile ma anche Minotti erano abili a fare questo. Quando ci sono le difese bloccate, un'intuizione del genere è sempre molto utile per far saltare il banco in qualche modo".

C'era la possibilità di salvare qualcosa del lavoro di Grosso?

"Mi pare di aver capito che ci fosse un problema di gestione da parte sua. E davanti a queste cose è dura andare avanti. Vanoli invece è stato bravo a trovare la chiave giuste e penso che la Fiorentina possa fare un grande campionato".