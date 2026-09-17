RFV Cannella: "Grosso? Non me l'aspettavo. Per il Napoli un anno difficile"

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Il direttore sportivo, Giuseppe Cannella, ha parlato a “Chi si compra?” su Radio FirenzeViola del momento della Fiorentina: “Mai avrei immaginato un inizio così, anche se lo scetticismo veleggiava già. Mi basavo sul fatto che la scelta di Paratici fosse legata a una conoscenza profonda di Grosso. Poi la scelta di Vanoli è stata quella giusta. La squadra è giovane, bisogna aspettarla. Vanoli ha un’esperienza recente di quello spogliatoio, magari si farà aiutare a integrare i nuovi. Ma se non hai la grinta giusta, non vai da nessuna parte".

Cosa ha visto in questo Napoli?

“È in una fase di ristrutturazione, ci sono molti giocatori datati e alla ricerca dell’ultimo contratto importante, come Anguissa e De Bruyne. È un campionato difficile per il Napoli, che andando sul campo rischia di specchiarsi con la grande qualità che ha. La bravura di Allegri deve essere quella di inserire i Vergara e i Favasuli”.

Favasuli che impressione le ha fatto?

"È stato bravo il Napoli ad accaparrarselo, però mi dispiace che la Fiorentina non ci abbia puntato. I viola hanno sempre avuto dei ragazzi di livello altissimo. Purtroppo con tutti questi stranieri, che spesso non meritano, si tende a dare meno spazio ai giovani italiani. Serve il coraggio di farli giocare. Non mi meraviglia che poi, quando arrivano nei grandi club, sappiano fare il proprio dovere".

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