RFV Bongiorni: "Gnonto giocatore "europeo". Njie già pronto per le big. E su Oulai..."

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Antonio Bongiorni, osservatore, dirigente ed ex calciatore della Lucchese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" parlando del momento della Fiorentina, alla luce dei recenti successi della gestione Vanoli su Venezia e Pisa:

Partiamo da Gnonto: che impressioni le ha fatto?

"E' un giocatore che io definirei "europeo". E' un elemento esplosivo, che segna ogni tanto qualche gol e che spacca le partite nei finali di gara. Qualsiasi allenatore che gioca in una certa maniera lo vorrebbe. Porta superiorità numerica al momento giusto. Lui ieri ha avuto ottimi spunti, si è rivelato molto utile rientrando a centrocampo. Non è un fenomeno ma un elemento molto utile. Giocatori con le caratteristiche di Gnonto sono sulla bocca di tutti".

A impressionare però ci ha pensato anche Njie…

"Ha avuto un impatto in partita meraviglioso. Ma come lui ci sono altri 5-6 giocatori di prospettiva che se Vanoli trova la chiave giusta possono esaltarsi in questa Fiorentina. Lui, come Gnonto, se avrà continuità contribuirà a far fare alla Fiorentina un gran campionato. Njie tra due-tre anni diventerà micidiale. Pochi giocatori hanno imprevedibilità come lui".

Può assomigliare a Leao?

"Sì, tecnicamente. Ma mi auguro che di testa sia molto diverso dal portoghese. Per me potrebbe essere un giocatore importante per qualsiasi big, a partire dall'Inter".

E invece Oulai può assomigliare a Kantè?

"Un po' sì ma credo che Oulai abbia maggiore qualità. Certo, deve maturare ma la prospettiva c'è tutta. Penso possa diventare molto presto un uomo mercato assoluto".