RFV Merlo: "Farei giocare Fagioli e Oulai insieme davanti alla difesa"

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Questo il pensiero dell'ex centrocampista della Fiorentina, Claudio Merlo, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" sul trionfo di ieri contro il Pisa: "Quello che abbiamo visto in Coppa Italia fa intravedere qualcosa di positivo. Bisogna avere sempre un po' di pazienza, perché è una squadra completamente nuova, però si sono già visti dei progressi. Ho sempre detto che questa è una buonissima squadra e che può lottare anche per conquistare un posto in Europa. Io spero che possa riuscirci, perché questa Fiorentina mi piace molto. Dal punto di vista tecnico è una squadra molto valida e ha giocatori importanti, come Fagioli in mezzo al campo e il nuovo acquisto portoghese, Pedro Gonçalves. Insomma, la rosa mi sembra di buon livello e credo che possa darci parecchie soddisfazioni".

Qual è il suo centrocampo ideale per la Fiorentina?

"In vista della partita contro il Napoli, che sarà sicuramente complicata perché il Napoli è una grande squadra, io in questo momento vedo molto bene Fagioli in quel ruolo. Sta facendo grandi prestazioni e tecnicamente dà molto alla Fiorentina. Per questo motivo, a centrocampo, continuerei con lui".

Farebbe giocare Fagioli insieme ad Oulai?

"Dipende dall'allenatore e dal sistema di gioco. Se si può giocare con due centrocampisti davanti alla difesa, secondo me è un'ipotesi interessante. Abbiamo anche altri centrocampisti offensivi di buon livello, ma io proverei sicuramente Fagioli e Oulai insieme davanti alla difesa, con una linea a quattro alle loro spalle. Non lo considero nemmeno un vero e proprio esperimento, perché parliamo di due ottimi giocatori che possono giocare praticamente in qualsiasi squadra. Per questo motivo vedrei bene questa soluzione".

Come organizzerebbe invece la squadra dalla metà campo in avanti?

"Ci sarà da considerare anche Atta, che speriamo possa tornare presto a disposizione. È un giocatore che può fare il centrocampista a tutto campo, ma anche la seconda punta alle spalle di Pellegrino, che personalmente vedrei bene in campo. Sugli esterni, poi, siamo messi abbastanza bene. Abbiamo giocatori interessanti e soprattutto il nuovo acquisto arrivato dal Torino, Njie, che secondo me è davvero un grande giocatore. Sa percorrere tutta la fascia, dribblare, mettere cross e creare situazioni pericolose. È stato un ottimo acquisto".

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