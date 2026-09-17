RFV Calamai: "Primavera viola, diamo tempo ad Andreazzoli: è nato un progetto nuovo"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della Primavera della Fiorentina: "Credo che sia stata fatta un po’ di confusione. Non è che se una squadra dopo tanti successi si prende un anno di ricostruzione, bisogna considerare quest’anno sbagliato. Al contrario: la strada che ha percorso Paratici, puntando su un allenatore esperto come Andreazzoli, garantirà a quest'ultimo tutto il tempo necessario.

Se la Primavera dopo aver vinto lo Scudetto ha dovuto abbassare l’età, bisogna darle tempo. Se l’obiettivo è quello di costruire giocatori da Fiorentina, e non solo di conquistare un trofeo, dobbiamo abituarci con pazienza e fiducia. Questo gruppo di lavoro e questo progetto, secondo me, lo merita”.