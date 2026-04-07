RFV Padovano sicuro: "Il Crystal Palace è forte. Il loro tifo è molto caldo"

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Michele Padovano, ex attaccante di Juventus e Crystal Palace, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando la partita di giovedì contro gli Eagles: "È stata una bella vittoria quella di Verona. Vincere fuori casa, in questo modo, è una bella iniezione di fiducia. Ovviamente devono stare attenti, perché è un attimo ritornare in lotta in quelle zone".

Che ambiente troverà la Fiorentina a Londra e che ricordi hai della tua esperienza al Palace?

"Esperienza di vita eccezionale, non al livello di quella calcistica. Un ricordo eccezionale, perché la Premier è pur sempre la Premier. La Fiorentina deve fare attenzione, perché sono forti. Credo che la competizione europea può essere d'aiuto anche per il campionato della Fiorentina. I tifosi inglesi sono caldi. In Inghilterra vige la regola di tifare per la propria squadra, senza infastidire gli altri. Sono partite che possono dare soddisfazioni ai tifosi viola, che hanno avuto poche gioie quest'anno. Credo che noi giocatori italiani, quando ci siamo trasferiti in massa in Inghilterra per giocare abbiamo portato dei valori, che hanno aiutato il calcio inglese a evolvere".

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