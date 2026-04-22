Tmw rivela: Fagioli primo nome per Allegri, se resta al Milan. Occhio all'Atletico
Nicolò Fagioli sta vivendo una stagione positiva con la Fiorentina, dove è diventato uno dei giocatori più continui nonostante le difficoltà della squadra ma per il suo futuro - riporta TuttoMercatoWeb - molto dipenderà dalla situazione in panchina del Milan. Se Massimiliano Allegri dovesse restare alla guida dei rossoneri, infatti, Fagioli sarebbe la sua prima scelta per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione.
Il tecnico conosce già bene il giocatore, avendolo allenato ai tempi della Juventus, e lo considera un profilo ideale per il suo progetto. Tuttavia, il Milan dovrà affrontare una forte concorrenza: oltre all’interesse di club inglesi, anche l’Atlético Madrid segue da tempo il centrocampista. Nel frattempo, Fagioli resta concentrato sul presente, con l’obiettivo di raggiungere la salvezza con la Fiorentina prima di pensare al suo futuro.
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