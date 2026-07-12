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Al Viola Park arriva anche Moise Kean: le immagini del suo ingresso

Al Viola Park arriva anche Moise Kean: le immagini del suo ingressoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park - Luciana Magistrato

Terzo e ultimo giorno di visite al Viola Park per la prima squadra della Fiorentina. Domenica di arrivi al centro sportivo di Bagno a Ripoli: trai presenti anche Moise Kean, arrivato attorno alle 17.50. Arrivi scaglionati ma il gruppo è atteso in toto al Viola Park per le 18, successivamente verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro, che partirà domani. 