RFV Mpasinkatu sul Rakow: "Non ha niente da perdere. La viola resta favorita"

L'intermediario di mercato, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della recente sconfitta della Fiorentina contro lo Jagiellonia e del Rakow: "Ieri è stato inaccettabile, bisogna dire le cose come stanno. Dopo che hai vinto 3-0 all'andata, e avevo detto che lo Jagiellonia aveva un'assenza importante all'andata che era quella di Pululu. Avevi da gestire questa partita, che in Europa non è mai facile. La stagione già è quella che è e rovinarsela come stavano rischiando di fare ieri non è accettabile. I calciatori sono esperti e giocano in Nazionale e non possono avere la testa da altre parti. La dea bendata è stata clemente ieri. Di buono cè la qualificazione, ma c'è anche la brutta prestazione".

Cosa pensa del Rakow, la prossima avversaria della Fiorentina in Conference League?

"Di benevole non c'è più niente nel calcio europeo. Devi giocare le partite e vincerle. In Italia abbiamo il brutto pensiero che se la squadra da affrontare non è conosciuta il passaggio del turno è scontato. Il Rakow sta giocando per vincere il campionato in Polonia e credo che dopo la brutta partita di ieri della viola anche loro saranno felici di non affrontare la migliore Fiorentina. Ora anche gli avversari pensano che il sorteggio è benevole. Se le prestazioni sono quelle di ieri sera non fai paura a nessuno. Detto questo credo che la Fiorentina sia favorita, data la forza della rosa che ha. Il Rakow è una squadra che non ha niente da perdere e ha un ottimo attaccante, che non gioca in Nazionale solo per il livello dei suoi centravanti".

