Il peggiore, Piccoli non bene nemmeno con la Lazio: qualche 5

Il peggiore, Piccoli non bene nemmeno con la Lazio: qualche 5FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:48Primo Piano
di Redazione FV

Non una prova indimenticabile per Roberto Piccoli anche ieri contro la Lazio. Il centravanti bergamasco si becca anche qualche insufficienza nelle pagelle dei quotidiani sportivi in edicola stamani.

Roberto Piccoli - 

Gazzetta 6
CorFio 5
Nazione 5,5
CorSport  6
Tuttosport 6
RepFi 5,5