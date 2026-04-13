RFV Faccenda: "Salvezza vicina, siamo fuori dal tunnel. Gosens? Prestazioni altalenanti"

vedi letture

Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare del momento della squadra viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo a 5 punti, quindi stasera un pareggio o addirittura una vittoria e siamo quasi salvi. Siamo usciti dal tunnel e questa è la cosa più importante. Peccato per la partita di coppa però la prima cosa era la salvezza, non siamo ancora sicuri ma la percentuale è altissima. Sicuramente sia la Lazio che la Fiorentina sono due squadre che giocano poco motivate, la Fiorentina un po' di più anche se fa un pareggio o una vittoria invece la Lazio come obiettivo ha solo la coppa Italia per andare in Europa League".

Per una contusione è normale stare fermi così tanto?

"Dipende dalla contusione, ci sono punti deboli, soprattutto alla caviglia che ti impediscono di giocare. Anche a livello muscolare si possono formare degli ematomi al quadricipite e senti un dolore fortissimo. Adesso sono più attenti i dottori, prima non era così. Tante volte io giocavo con l'infiltrazione che lì per lì non senti male ma il giorno dopo si e poi stavi fermo ancora di più. Adesso è cambiata anche la rosa, sono molti di più, in modo tale che se uno si fa male, c'è il sostituto quasi dello stesso livello".

Che ne pensa di Gosens?

“Io guardando le partite ha alternato delle buone prestazione e anche brutte. In confronto all’anno scorso è un altro giocatore. Quest’anno come tutta la rosa non hanno reso come l’anno scorso. Se c’era un'alternativa, Gosens giocava molto meno".

Che ne pensa di Fabbian?

“Io lo seguivo in Serie B e faceva tanti gol. Adesso alla Fiorentina mi sembra un altro giocatore, si inserisce tardi oppure non si inserisce proprio, ed è anche fuori ruolo. E’ stata una grande delusione".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa