RFV Calamai: "Questo De Gea sposta gli equilibri. Valutiamo bene Fazzini"

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Dopo la partita della Fiorentina vinta contro la Lazio, Luca Calamai si è espresso così a Radio Firenzeviola: ""La Fiorentina in estate dovrà fare 60-70 operazioni quindi questi punti permettono di poter partire in anticipo e questo lo considero basilare per il lavoro di Vanoli. Con Verona e Lazio potevano finire entrambe in pareggio ma la Fiorentina aveva più voglia di provare a vincere. De Gea è stato formidabile, è uscito dal cono d'ombra nel quale si era infilato. Qualcuno invocava Christensen titolare al suo posto ma non esiste, non può bastare un momento difficile per mettere in discussione un giocatore. Q

uesto De Gea sposta gli equilibri. A me è piaciuto anche Fazzini e ripeto che se la Fiorentina riuscirà a salvarsi velocemente poi lo vorrei vedere titolare da qui alla fine del campionato. Non vorrei che sbagliassimo la valutazione su di lui, all'interno di una stagione sbagliata. Così come vorrei vedere Piccoli che è ancora un mistero. Questo finale di campionato finito l'incubo della retrocessione potrebbe essere il momento per giudicare meglio alcuni giocatori".