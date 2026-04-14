La moviola del CorSport: "C'è contatto su Noslin, il giallo un errore"

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Il Corriere dello Sport - Stadio propone la moviola di Fiorentina-Lazio. In area viola, Noslin sposta il pallone prima dell’intervento di Mandragora. Non c’è un pestone pieno, ma un tocco sul piede destro. Fabbri - come la maggior parte degli arbitri che devono trovare sicurezze per puntellare le loro decisioni - ammonisce Noslin per simulazione. Ecco, questa è una certezza, un errore grave.

Non è mai, mai simulazione. A Lissone sono addirittura convinti sia rigore, tanto certi che lo richiamano all’OFR: durante la quale è Fabbri-show, si arrabbia, gesticola, si gira, si rigira, discute con il VAR. Fosse rimasto lucido, avrebbe tolto il giallo, quale simulazione? E il rigore? Sicuramente il contatto è leggero; sicuramente il contatto c’è.