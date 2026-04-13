RFV Calamai: "Viola, che occasione oggi: con 3 punti salvezza e futuro"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha detto la sua del momento di casa Fiorentina, che affronterà stasera la sfida di campionato contro la Lazio: "I risultati di Cremonese e Lecce regalano un'occasione d'oro alla Fiorentina. Vi dico che sarebbe importante per i viola battere la Lazio, significherebbe mettere un muro tra chi lotta per non retrocedere e la Fiorentina. Una vittoria permetterebbe di poter cominciare a pensare al futuro.

E poiché il nuovo operatore dell'area sportiva, Fabio Paratici, avrà 40-50 operazioni di mercato da fare nei prossimi mesi, prima si libera di questo impegno meglio è. Prima archivia il discorso salvezza e prima può cominciare a lavorare. E ne avrà tante da fare".