RFV Caprio, doppiatore di P. Griffin: "Sarri ha i controcacchi. Sciopero anche io contro Lotito"

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Mino Caprio, doppiatore di Peter Griffin nella celebre serie tv "I Griffin", nonché grande tifoso della Lazio, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare della gara dei biancocelesti contro la Fiorentina: "Abbiamo iniziato con il blocco del mercato, una cosa storica nel mondo del calcio, chissà che ha combinato quel signore lì che presiede la gloriosa società sportiva Lazio... Poi c'è stato il mercato di gennaio che ha complicato le stesse cose perché è stato venduto l'unico attaccante che avevamo. Per fortuna ci sono giocatori come Cataldi che voi a Firenze conoscete bene anche se volevano vendere anche lui. Per prendere chi poi? Taylor e Ratkow oltre a un polacco giovanissimo. Noi facciamo sciopero e io concordo con le disposizioni del tifo biancoceleste: sciopero anche io nonostante abbia pagato l'abbonamento per me e per mio figlio. Penso che il toscanaccio Sarri stia facendo un gran lavoro".

Ma non poteva fare qualcosa in più?

"Credo che Sarri sia il valore aggiunto di questa situazione. C'ha i controcacchi, so che anche alla Fiorentina lo state valutando. A me piace Sarri".

E la Fiorentina?

"La vedo bene sulla tavola, con un piatto di patate al fianco (ride, ndr)".

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