RFV Camolese: "Vanoli bravo a ricompattare il gruppo. Comuzzo? Bisogna dargli fiducia"

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L'allenatore Giancarlo Camolese, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" dicendo la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Adesso le fatiche cominciano a farsi sentire, ogni squadra ha qualche problema, i punti cominciano a essere determinati soprattutto per la Fiorentina. E’ chiaro che gli allenatori cercano di mettere in campo giocatori che stanno bene. Tutti gli anni il calcio ci sorprende, a Firenze si era partiti totalmente con altre idee, la necessità è stata quella di tornare con i piedi per terra, lottare su ogni palla e non dare niente per scontato. E’ stato bravo Vanoli perché con fatica ha rimesso in piedi un intero gruppo”.

Fagioli può essere un punto di ripartenza per il futuro?

“E’ chiaro che nel ricostruire la squadra conteranno molto le idee dell’allenatore. Paratici avrà voglia sicuramente di mettere la sua impronta quindi credo che sotto questo aspetto la Fiorentina sarà una delle squadre che come motivazioni il prossimo anno ne avrà da vendere”.

Cosa ne pensa di Comuzzo?

“Gli si dà fiducia perché le qualità le ha dimostrate. A volte ci si dimentica che sono ragazzi giovani e gli aspetti della vita possono influenzare sul campo. Bisogna stargli vicino, dargli i giusti consigli e vanno avanti quelli che pensano di migliorare anno dopo anno”.

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