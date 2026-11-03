FirenzeViola Parliamoci Chiara. I cambi hanno corretto un malfunzionamento: la Fiorentina riparta da qui

In Sassuolo-Fiorentina è stato evidente che fino ai cambi niente stesse funzionando. Vanoli deve ripartire dalle sostituzioni e da questa vittoria

Uno dei principali dilemmi calcistici dei tempi moderni, a maggior ragione dopo l’inserimento delle cinque sostituzioni, è quello relativo al peso dei cambi e al merito del tecnico alla luce di questi. Partendo dalla massima per cui, se e quando i cambi si rivelano azzeccati, allora era sbagliata la scelta dell’undici di partenza, io credo che, come spesso accade, generalizzare non aiuti a rispondere in maniera esaustiva.

La partita in due atti

Le partite, indubbiamente, hanno uno sviluppo che prevede due atti, se vogliamo immaginarle come uno spettacolo teatrale. Diventa quindi fondamentale gestire il minutaggio e la condizione dei singoli per renderli determinanti e funzionali, al meglio del potenziale. Può esserci una necessità tattica, dettata dalla strategia adottata che non paga, dietro a un ingresso in campo. Senza contare gli infortuni che, tante volte, trasformano una scelta dovuta nella chiave di volta di una gara.

Un primo tempo dove non ha funzionato niente

Al di là di tutte queste sfumature che confermano la necessità di analizzare caso per caso, senza necessariamente trovare una regola che valga in assoluto, è la partita stessa a rispondere al quesito in esame. Se ci soffermiamo sulla sfida del Mapei, i primi quarantacinque minuti (sommati a una buona parte della ripresa) ci dicono che niente stesse funzionando. L’atteggiamento complessivo della squadra era tra il passivo e il remissivo, non c’era un solo reparto in grado di reggere un avversario modesto e in grandi difficoltà che stava, però, trovando fiducia, propiziato da uno squilibrio evidente.

Ripartire dai cambi della ripresa

Bene per Vanoli, ma soprattutto benissimo per la Fiorentina, che i subentrati abbiano cambiato volto alla squadra e, di conseguenza, l’esito del match. Si è rivista profondità, la qualità di alcuni singoli era tangibile grazie anche all’assetto tattico che ne è derivato. Anziché soffermarci sulla prospettiva che vogliamo adottare per leggere i cambi, forse occorre comprendere bene quello che gli stessi cambi han raccontato. E da qui ripartire.