RFV Moreno Roggi: "Paratici è una garanzia come uomo e professionista"

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Moreno Roggi, ex Fiorentina, si è così espresso a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola a ridosso di Cremonese-Fiorentina: "Se penso all'annata della Fiorentina sono deluso, perché questa squadra in questa posizione non ci dovrebbe stare. Però neanche quella del '92 ci doveva stare e mi vengono pensieri strani. Con una vittoria stasera aggiusti comunque un po' la situazione, anche perché il Lecce ha perso. Con tre punti superi i salentini e distanzi di 4 punti la Cremonese, ma ti avvicini anche il Cagliari, che ha perso col Pisa".

Cosa ne pensa di Fabio Paratici?

"L'ho incrociato quando facevo il procuratore, ne ho un ottimo ricordo sia come professionista sia come uomo. Sono molto contento che sia a Firenze, è un profilo importante. Adesso deve prendere il ruolo di gestore di tutta l'area tecnica ma è una persona intelligente, sta prendendo piano piano in mano la situazione. Il contratto che gli hanno fatto è lungo, questo vuol dire che il suo progetto è a lungo termine. Sul mercato di gennaio dico che è sempre complicato, ha avuto un po' di sfortuna perché la prima prova di Daniele Rugani ha fatto capire tutte le difficoltà nell'entrare in corsa, quello è un difensore che deve ancora entrare in forma ma è un buon difensore. Peccato per l'infortunio di Solomon perché era un giocatore che avrebbe fatto molto comodo".