RFV Firicano sicuro: "Se Zirkzee torna quello visto a Bologna è un vero colpo"

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L'ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per commentare le principali tematiche legate alla squadra di Fabio Grosso. Ecco il suo pensiero in merito:

Kean sembra ormai indirizzato verso il Como e la Fiorentina pare aver individuato in Joshua Zirkzee il possibile sostituto. Cosa pensi dell'olandese e quanto potrebbe cambiare la Fiorentina con lui in campo?

"Su Zirkzee c'era una convergenza di opinioni sul fatto che fosse un giocatore di grande livello. Poi, andando in una squadra come il Manchester United, ha trovato delle difficoltà e quindi rimane qualche dubbio. Fermo restando che ha qualità importanti, bisogna capire se possa davvero fare quel salto di qualità e diventare un attaccante di livello europeo. Però, se torna quello visto a Bologna, sarei assolutamente contento. Anche per le sue caratteristiche penso che nel calcio italiano possa incidere più che in quello inglese. È un giocatore che sa abbinare tecnica e fisicità e gli manca forse quell'ultimo passo per passare da buon giocatore a campione. È un 2001, quindi ha anche l'età giusta per pensare di poter esplodere definitivamente, alla Fiorentina o altrove".

Come si immagina la Fiorentina nello sviluppo della manovra con Zirkzee davanti?

«Se ci ricordiamo bene, a Bologna veniva molto incontro per poi mandare in profondità gli altri attaccanti, senza però disdegnare di ributtarsi dentro e attaccare l'area di rigore. Sa fare gol in diversi modi, ha tiro e dribbling: potenzialmente è sicuramente un giocatore forte. A me piace e secondo me è anche adatto a quello che potrebbe essere il modulo di Grosso. Dovrebbero esserci due esterni offensivi, uno c'è già e un altro dovrebbe arrivare, e in un 4-3-3 potrebbero sfruttare proprio un centravanti come Zirkzee, capace di fare da riferimento e di liberare gli spazi sia all'esterno che all'interno del campo. Me la immagino così e penso che sia un giocatore adatto alla strategia tattica che sembra avere in mente la Fiorentina".

A proposito dell'esterno: cosa pensa di Njie? Lo hai visto nella scorsa stagione o anche nell'esordio di campionato contro il Milan?

"L'ho visto e parliamo di giocatori che hanno caratteristiche abbastanza simili: esterni offensivi, veloci, capaci di attaccare e bravi nell'uno contro uno. Mi sembra quindi che il piano della Fiorentina sia abbastanza chiaro, almeno dal punto di vista delle idee. Si vogliono affiancare giocatori capaci di aprire le difese avversarie, stare larghi ma anche giocare dentro al campo. Anche Poku, che poi non è arrivato, aveva quel tipo di caratteristiche. Ragazzi che possono stare sulla linea laterale e poi venire dentro. L'idea nella costruzione della squadra mi sembra chiara. Poi bisogna vedere se Njie arriverà effettivamente e ricordarsi che non sono due o tre giocatori da soli a fare una squadra, anche se possono migliorarla molto. È tutto il resto che poi fa la differenza".