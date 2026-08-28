Il Caffè Nero Bollente: "Grosso, è il momento del coraggio: Oulai e Fagioli insieme"

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Nel suo appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato della partita di domani tra Fiorentina e Frosinone e delle scelte che farà Grosso in mezzo al campo: "Domani conta solo la partita, chiedevo tempo a Grosso ma ora deve trovare una nuova identità tattica in pochi giorni. Deve avere coraggio, buttando dentro i nuovi arrivati: non può continuare a non vedere insieme Oulai e Fagioli, adesso è il momento di testarli insieme".