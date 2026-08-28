Il Caffè Nero Bollente: "Grosso, è il momento del coraggio: Oulai e Fagioli insieme"
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Nel suo appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato della partita di domani tra Fiorentina e Frosinone e delle scelte che farà Grosso in mezzo al campo: "Domani conta solo la partita, chiedevo tempo a Grosso ma ora deve trovare una nuova identità tattica in pochi giorni. Deve avere coraggio, buttando dentro i nuovi arrivati: non può continuare a non vedere insieme Oulai e Fagioli, adesso è il momento di testarli insieme".
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Kean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosidi Luca Calamai
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1 Kean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Copertina
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
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