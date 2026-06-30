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Michele Fratini su Viery: "Paratici non può presentarsi con uno sconosciuto"
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Il talent scout, Michele Fratini, si è così espresso a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola parlando così dell'acquisto di Viery da parte della Fiorentina: "Lo seguo da tanto, non vorrei che Comuzzo partisse. Quindici milioni sono tanti e secondo me c'è di meglio rispetto a Viery. A Firenze abbiamo visto centrali non eccelsi, da Moreno e Kospo.
Poi Paratici è il numero uno e nasce proprio dallo scouting, ma come primo acquisto a Firenze non si dovrebbe presentare uno sconosciuto, con tutto il rispetto per questo ragazzo. Ci doveva convincere, dopo Fabbian, Brescianini, Solomon...così non ci convince. Se vi devo dire non mi entusiasma, ma sono fiducioso".
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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