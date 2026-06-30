RFV Cesar Bheling su Viery: "Si chiama così in onore di Bobo, il papà era tifoso interista"

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Cesar Bheling, agente e intermediario brasiliano, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Viery, nuovo acquisto della Fiorentina, in arrivo dal Gremio, svelando un retroscena: "Se lui si adatta al calcio italiano può diventare un giocatore importante. Al Gremio ha preso il posto a dei calciatori fortissimi, l'ho visto un po' di volte dal vivo e può essere un potenziale crack. Poi ha giocato al Gremio, in un club blasonato, non è facile che un ragazzo giochi con quella squadra, di solito sono dei picchiatori, hanno una mentalità da guerrieri.

Per loro era un giocatore top e so che c'erano tante squadre più importanti sul ragazzo, Paratici ha fatto un gran lavoro. Tra l'altro credo che lui si chiama Viery perché il papà era un fan di Christian Vieri e un tifoso dell'Inter".