FirenzeViola Viery, dal nome ispirato al bomber alla maglia viola: le curiosità del nuovo difensore

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I genitori volevano chiamarlo come Chiristian Vieri mentre nel vivaio del Gremio il viola era uno dei colori da evitare per la rivalità con l'Internacional

C'è un filo che lega Viery al calcio italiano fin dalla nascita. Il nuovo difensore della Fiorentina deve infatti il proprio nome a Christian Vieri, l'ex centravanti della Nazionale. I suoi genitori avevano pensato di chiamarlo "Cristian Vieri", ma alla fine decisero di renderlo più originale, abbreviandolo in "Viery" e aggiungendo la Y finale. Un dettaglio curioso che oggi assume un significato particolare con il suo approdo in Serie A e, soprattutto, in maglia viola.

Al Gremio era vietato il... viola!

Le coincidenze, però, non finiscono qui. Cresciuto nel settore giovanile del Gremio dall'età di dieci anni, il brasiliano ha raccontato che nel vivaio del club di Porto Alegre esisteva una sorta di regola non scritta: niente accessori rossi, rosa o viola, colori ritenuti troppo vicini a quelli dell'Internacional, storico rivale cittadino. Nemmeno gli scarpini potevano richiamare quelle tonalità. Oggi, invece, il viola è diventato il colore della sua nuova squadra. Dopo gli inizi da terzino sinistro, Viery è stato arretrato al centro della difesa durante il percorso nelle giovanili, trovando il ruolo che lo ha portato fino alla Fiorentina.