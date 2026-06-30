Ufficiale Colpo per il settore giovanile: il classe 2010 Egharevba è un giocatore della Fiorentina

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Colpo in prospettiva per la Fiorentina: attraverso il suo sito ufficiale il club viola ha comunicato di aver acquiatato a titolo definitivo Fortune Egharevba, attaccante classe 2010, dall'Hellas Verona. Di seguito la nota della società: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fortune Egharevba (classe 2010) dall’Hellas Verona F.C."

Contratto lungo

L’operazione, di cui non sono ancora note le cifre, prevede l’accordo tra il talentuoso italiano e il club viola fino al 2029. Egharevba era considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile gialloblù e aveva firmato il suo primo contratto professionistico con i gialloblù solo lo scorso febbraio. Nato il 22 febbraio 2010 a Verona da papà Kingsley e mamma Rebecca, inizia a giocare a calcio all'età di 5 anni nella Primavera, società dilettantistica veronese, prima di entrare a far parte del vivaio del Chievo a settembre 2017. Due stagioni dopo, a seguito delle vicissitudini del club, si trasferisce al Vicenza, dove rimane una stagione prima di approdare all'Hellas. Da evidenziare che uno dei due fratelli di Egharevba, di nome Destiny, ha già giocato nella Fiorentina (con la Primavera) nella stagione 2021/22.