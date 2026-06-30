La UEFA multa la Fiorentina: sanzione da 6 milioni per la violazione della "Squad Cost Rule"

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La UEFA ha reso note le decisioni della Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) relative ai controlli sulla sostenibilità finanziaria dei club impegnati nelle competizioni europee della stagione 2025/26. Tra le società sanzionate figura anche la Fiorentina, che dovrà pagare una multa di 6 milioni di euro per aver violato la cosiddetta "Squad Cost Rule".

Secondo quanto comunicato dalla UEFA, il club viola ha registrato nel corso del 2025 un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al limite del 70% previsto dal regolamento sul Fair Play Finanziario. La sanzione è stata calcolata in base all'entità dello sforamento e all'eccesso dei costi sostenuti per la squadra.

Diversamente da quanto accaduto ad altri club, come Aston Villa e Strasburgo, alla Fiorentina non sono state inflitte restrizioni sulla lista UEFA per la registrazione dei nuovi calciatori. Nel comunicato della UEFA, inoltre, non viene indicata alcuna quota condizionata della sanzione, elemento che lascia intendere come l'intero importo di 6 milioni di euro sia immediatamente dovuto.

Nello stesso provvedimento sono stati sanzionati anche Fenerbahçe (7 milioni), Chelsea (3 milioni), Newcastle (3 milioni), Nottingham Forest (2,5 milioni), AEK Atene (500 mila euro) e Nizza (450 mila euro). Bologna e Napoli, pur avendo anch'esse superato il limite del 70%, non hanno invece ricevuto alcuna multa grazie all'eccedenza positiva registrata nella "football earnings rule", prevista dal regolamento UEFA.