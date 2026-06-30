RFV Fioretti: "Comuzzo giovane importante per la Fiorentina, non cederei mai Dodo"

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Il talent scout e dirigente sportivo Vittorio Fioretti è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Viola Amore mio" per parlare di Pietro Comuzzo, da lui scoperto: "La Fiorentina dovrebbe tenerlo. Comuzzo ha fatto bene in Nazionale, anche in queste due ultime partite. L'anno scorso è stato particolare per tutti perché pensavano di fare un campionato direrso e questo fatto ha messo tutti in difficoltà. Io credo che Fabio Paratici, che è un intenditore di calcio, lo possa tenere in prima squadra perché per me è determinante. Poi il tecnico è bravo, fa giocare la squadra sempre avanti perciò è un vantaggio anche per i difensori che possono fare meglio: Per me può rilanciarsi nella Fiorentina, perché è giovane ed è importante e determinante per la squadra anche per l'affetto e l'attaccamento alla società".

Può crescere ancora? "Ha tutte le caratteristiche per farlo. Poi poteva andare a guadagnare molto di più ed è rimasto con uno stipendio normale perciò la Fiorentina ritengo che abbia bisogno di questo tipo di giocatori per ritornare in Europa. Una società importante come la Fiorentina se non tiene questi ragazzi significa che non abbiamo capito nulla allora".

Che pensa di Viery? "Un investimento per il futuro. Per quanto mi riguarda i brasiliani sono stati grandi difensori, tecnici e bravi. Certo uno che arriva dal Brasile giovane un po' di esperienza la deve fare ma un difensore che giochi bene dietro la palla serve".

Gioca poco con i piedi? Lo scorso anno tutti sono andati in difficoltà, quando le cose non andavano bene perdevano fiducia anche quelli di esperienza ma ultimanìmente mi è sembrato che è tornato quello iniziale. Ma diamogli fiducia e pazienza, verrà ulteriormente fuori con l'impegno e la personalità".

Pongracic le piace? "E' stato uno dei più continui la scorsa stagione ed ora sta facendo bene in Nazionale. Vedrete che se la Fiorentina tornerà a disputare un campionato di vertice tutti giocheranno con più tranquillità".

Di Benghali cosa pensa? "Un buon giocatore ma credo che la Fiornetina non debba perdere Dodo, non è facile trovare uno come lui che spinge. Poi ci vogliono i giovani ma anche giocatori d'esperienza, magari bisogna migliorare quello che già c'è. Non lo venderei a nessuna cifra".