Il Caffè Nero Bollente: "Né Joao Mario né Miretti: basta affari con la Juventus"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è focalizzato sul possibile asse di mercato tra Fiorentina e Juventus con Joao Mario protagonista: "È molto peggio di Dodo, ha fatto male in Italia e non ha mai dimostrato di essere di alto livello. Leggo anche di Miretti, che è un buon prospetto ma si è un po' bloccato nel percorso di crescita.

Direi anche basta affari con la Juventus, anche per quel che riguarda Kostic. Le ultime esperienze di trattative con la Juventus non hanno dato niente di buono, l'ultima operazione con Rugani direi che insegna: basta cercare giocatori con la casacca bianconera".