FirenzeViola L'agente di Bianco punge la Fiorentina: "Voleva rimanere al Paok, siamo delusi. Non resterà in viola"

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Beppe Galli, in esclusiva per FirenzeViola, commenta il futuro del suo assistito Alessandro Bianco e pizzica il club per la mancata permanenza al Paok

Presente a Rimini per l'apertura del calciomercato estivo, l'agente Beppe Galli è stato intervistato da Radio FirenzeViola e si è soffermato sul futuro di Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002 è di proprietà della Fiorentina e ha vissuto una stagione in prestito al Paok Salonicco, in cui a detta del procuratore era pronto a rimanere. L'affare però è tramontato per via della stessa società viola (in calce l'intervista via video), come spiega Galli: "È stata un'esperienza bellissima, poteva anche rimanere ma il mercato è fatto di esigenze e qui sono state diverse. Aveva possibilità di restare al Paok e significa che ha fatto bene".

Ha possibilità di restare a Firenze?

"Non credo: mi dispiace sia un giocatore che la Fiorentina non pensa di tenere. Sono un po' deluso perché non sia rimasto al Paok, ma vedremo. Qualcosa uscirà fuori".

In che senso?

"Chi deve decidere è la Fiorentina, non noi. Noi saremmo rimasti volentieri al Paok, ma il giocatore è della Fiorentina e sarà il club a decidere il suo futuro. Ma il ragazzo è uno dei giocatori giovani più forti che ci siano in Italia, vediamo quale sarà il percorso migliore fuori dalla Fiorentina".

E com'è andata la trattativa?

"Il Paok ha fatto le sue richieste e la Fiorentina non ha accettato, lecitamente visto che è un suo calciatore. Rispettare la volontà del club è giusto, non è l'agente a decidere".

Pensa ci siano margini per restare in Serie A?

"Non lo so, all'estero hanno numeri diversi dall'Italia. Il giocatore è valido e non abbiamo fretta".

Ma come mai è così pessimista?

"Perché ce l'hanno fatto capire bene, la proposta del Paok per la Fiorentina non era decente e la cosa non si è chiusa. Spiace perché non gli è stata data la possibilità di continuare questa avventura".