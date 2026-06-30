FirenzeViola Kean e un futuro da decifrare, domani intanto scattano i 15 giorni della clausola

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Il calciomercato è iniziato ufficialmente ieri e il futuro di Moise Kean resta molto incerto. Il giocatore, dopo le vacanze tra Londra e America, non ha mai smesso di allenarsi per essere pronto per questa nuova stagione. Nuova stagione che al momento lo vede ancora alla Fiorentina, ma per quanto?.

I tempi e la cifra della clausola

Da domani, primo luglio, scatta anche la clausola inserita nel contratto del giocatore al momento del rinnovo nell'estate scorsa. Fino al 15 luglio qualsiasi club, se ci sarà l'ok del giocatore ovviamente, potrà acquistare il centravanti alla cifra di 62 milioni. Un valore che l'estate scorsa, quando la clausola era stata aumentata da 50 a 62 milioni appunto era apparso fin troppo basso visto l'exploit del giocatore, che nella prima stagione in viola aveva segnato 25 gol tra tutte le competizioni. Lo scorso anno nessuna big si era fatta avanti per quella cifra a parte alcune dall'Arabia (rifiutate da Kean), difficilmente qualche club pareggerà quella di quest'anno.

Il giocatore non spinge per andarsene, la Fiorentina può tenerlo ma valuta offerte

Se nessuna squadra si farà appunto avanti entro il 15 luglio, per Kean c'è la possibilità dunque di restare alla Fiorentina anche se il club potrebbe cedere in caso di offerte comunque importanti che arrivassero più basse e pur fuori tempo, intorno ai 40-45 milioni. Certo dovranno essere posti dei paletti temporali per non ritrovarsi a dover cercare un sostituto a fine mercato, ma il destino del centravanti viola, clausola o meno non è ancora deciso nonostante Kean non sembri motivato, al momento, a lasciare la Fiorentina dove spera di rilanciarsi una volta superato definitivamente il problema alla tibia. Problema che troppe volte ha però condizionato la carriera del centravanti, dai tempi della Juve a questa stagione, ogni tanto si è riproposto precludendogli possibilità importanti come l'Atletico Madrid l'inverno prima che poi approdasse alla Fiorentina.