Accordo tra Joao Mario e la Fiorentina, Tuttosport: "A 8-10 mln si può chiudere"

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina avrebbe compiuto passi avanti nella corsa a Joao Mario, esterno della Juventus rientrato dal prestito al Bologna e individuato come possibile sostituto di Dodô. Nelle ultime ore si sarebbero registrati sviluppi significativi, con il giocatore che avrebbe comunicato al club bianconero la volontà di dare priorità al trasferimento in viola, nonostante il forte interesse del Bologna, finora la società più attiva nella trattativa.

Sempre secondo il quotidiano torinese, tra Joao Mario e la Fiorentina sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima, mentre il dialogo tra i due club sta entrando nella fase decisiva. L'operazione potrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per un valore complessivo compreso tra gli 8 e i 10 milioni di euro.